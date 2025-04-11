Özgür Özel Halk TV canlı yayınında 'ilk kez' deyip anlattı meğer İmamoğlu işini biliyormuş

CHP lideri Özgür Özel HLK TV canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı. Özgür Özel, 19 Mart haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, CHP ve İstanbul Barosu'na kayyum atanacağı yönünde bilgi aldıklarını açıkladı. Özgür Özel'in hedefe koyduğu isim ise Akın Gürlek oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu “Yeni Bir Sabah” programında konuştu. Canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yapan Özgür Özel, herkesin merak ettiği "Ekrem İmamoğlu aday olamazsa CHP ne yapacak" sorusuna da yanıt verdi. Özel, "Ekrem İmamoğlu hapiste de olsa yasaklı da olsa kampanyamız onun üzerinden yürür. Adayın isminin önemi yok. Adayımız İmamoğlu'dur çünkü 15,5 milyon insan onu seçti. En yükse oyu kim alıyorsa adaydır" dedi.

Meğer önceden haber almış

Özgür Özel'in açıklamalarında en dikkat çeken kısım Ekrem İmamoğlu operasyonuna ilişkin oldu. Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı haftanın başında, CHP’ye, İBB’ye ve İstanbul Barosu’na kayyum atanacağı yönünde bilgi aldıklarını belirtti.