Özgür Özel kritik soruyu yanıtladı: Ekrem İmamoğlu aday olamazsa kim olur?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu “Yeni Bir Sabah” programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel herkesin merak ettiği CHP adayı kim olur sorusunu da yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu “Yeni Bir Sabah” programında konuştu. Canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yapan Özgür Özel, herkesin merak ettiği "Ekrem İmamoğlu aday olamazsa CHP ne yapacak" sorusuna da yanıt verdi.

Özel'in açıklamaları şöyle:

-Bizim A, B, C planımız yok. Taktiksel olarak Z’ye kadar planımız var. Biz erken seçim istediğimizi söyledik, adayımızın adaylaşmasını önlemek için her şeyi yaptılar.

-Bu seçim bırakırlar, siyasi yasak olmazsa Ekrem Bey'le Tayyip Bey arasında umarım adil ve gerçek bir yarış olur, öyle yarışırlar.

-Ekrem İmamoğlu hapiste de olsa yasaklı da olsa kampanyamız onun üzerinden yürür. Adayın isminin önemi yok. Adayımız İmamoğlu'dur çünkü 15,5 milyon insan onu seçti. En yükse oyu kim alıyorsa adaydır.