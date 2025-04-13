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Eyüpsultan'da fenomen Danla Biliç'in darbedildiği anlar kamerada

İstanbul'da "Danla Bilic" olarak tanınan sosyal medya fenomeninin darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, Denizli'de yakalanan şüpheli ifadesinde suçlamaları reddetti.

Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'ndeki bir spor salonunun kafeteryasında, dün 15.30 sıralarında "Danla Bilic" olarak tanınan sosyal medya fenomeni Damla Neslihan Aktepe'nin yanına, hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı eski arkadaşı Berk Çetin geldi.
İkili arasında geçen kısa konuşmanın ardından yaşanan tartışma sonrası Çetin, spor salonundan ayrıldı.

Olay sonrası polis merkezine giden Aktepe, Çetin'in kendisine yumruk attığını öne sürerek şikayetçi oldu.
Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Berk Çetin'i Denizli'de yakaladı.

Emniyetteki işlemleri devam eden Çetin'in ifadesinde, Aktepe'nin orada bulunduğundan haberi olmadığını, karşısına çıkması üzerine selamlaşmak için yanına gittiğini ve halini hatırını sorduğunu ancak Aktepe'nin kendisine hakaret ettiğini, bunun üzerine ani bir sinirle Aktepe'nin omzunu iteklediğini söylediği öğrenildi.

Aktepe'yi kafasına ve çenesine yumruk atıp darbetmediğini savunan Çetin, suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklanmıştı

Uzaklaştırma kararını defalarca ihlal eden ve son olarak Bilic’e spor kulübünde tokat atan Çetin, kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Öte yandan, olay spor salonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, ikili arasında kısa bir konuşmanın yaşandığı, daha sonra Çetin'in Aktepe'ye tokat attığı görülüyor.

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