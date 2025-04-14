Mamak Çağrıbey Anadolu Lisesi'nde eylem! 5 dakika içinde içeri girmezseniz...

ANKARA Mamak'ta Çağrıbey Anadolu Lisesi'nde öğretmenlerinin sürgün edilmesine karşı eylem yapan öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldız tarafından böyle uyarıldı...

Milli Eğitim Bakanlığı’nın proje okullarında görev yapan 20 binden fazla öğretmenle ilgili kararına tepkiler sürüyor. Ankara Mamak'ta Çağrıbey Anadolu Lisesi öğrencileri de öğretmenleri için oturma eylemine gittiler.

Derse girmeyip oturma eylemi yapan öğrencilerin karşısına İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldız çıktı "5 dakika süre veriyorum. İçeri girdiniz, girdiniz. Girmezseniz disipline verilirsiniz" dedi. Bunun üzerine öğrenciler "Bizi tehdit etmeniz suç değil mi?" karşılığını verdi. Yıldız, bu sözler sonrası öğrencilere yönelik tutumunu yumuşatarak onları ikna etmeye çalıştı.

Eylemler yayılıyor...

Öğretmen atamalarına ilişkin karar sonrası bir çok okulda gösteri var. Bugün Nişantaşı Anadolu Lisesi öğrencileri de oturma eylemi yaptı.

İzmir Atatürk Lisesi

Atatürk lisesinde öğrenmenler eylem yapan öğrencilerini derse girmeleri için ikna etmeye çalıştı. Öğrencilerin bir kısmı derslere katılırken bir kısmı oturma eylemine devam ettiler.