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Bakan Kurum: Ebrar Sitesi’nin yerine yaptığımız güvenli, konforlu konutlarımızı tamamladık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta çok sayıda can kaybının ve ağır yıkımın yaşandığı Ebrar Sitesi’nin yerine Emlak Konut GYO güvencesiyle 775 konut inşa etti.

Zemin sağlamlaştırması için 3 bin 870 iyileştirme kazığının kullanıldığı bölgede tünel kalıp sistemli temeller üzerine yatay mimariyle 32 blok inşa edildi.

Bakan Kurum, depremzede Selma Zencir’in “Çok şükür bir yuvam, bir çatım oldu” sözlerini alıntılayarak tamamlanan evlerin görüntülerini paylaştı.

Bakan Kurum, “Ebrar Sitesi’nin yerine yaptığımız yeni, güvenli, konforlu konutlarımızı tamamladık. Yaşanan acılar unutulmayacak ama yaralarımızı saracağız. Tüm emeğimiz, gayretimiz milletimiz için” dedi.

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