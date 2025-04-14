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Gaziantep'te kaza! 2 kişi hayatını kaybetti: Tır ile otomobilin çarpışma anı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile tır çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı kameraya yansıdı.

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Topal G. (52) idaresindeki 31 ADP 061 plakalı tır, Nurdağı-Hatay kara yolu Fatih kavşağında Mustafa Polat'ın (29) kullandığı 34 KT 8311 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Mustafa Polat ve beraberindeki yolcu Hüsne Evren Polat (57) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları yerden itfaiye tarafından çıkarılan ve ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, kurtarılamadı.

Kaza anı bir iş yeri kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, seyir halindeki tırın otomobille çarpışma anı ve kaza sonrasında çevredekilerin yardıma koşmaları yer aldı.

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