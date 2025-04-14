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21 Mart resmi tatil mi oldu? Ak Parti harekete geçti, İstanbul Milletvekili Serkan Bayram 'destek bekliyorum' dedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
21 Mart resmi tatil mi oldu? Ak Parti harekete geçti, İstanbul Milletvekili Serkan Bayram 'destek bekliyorum' dedi

21 Mart resmi tatil mi oluyor sorusunun cevabı merak ediliyor. 21 Mart'ın, "Nevruz Günü Tatili" ilan edilmesi için kanun teklifi veren AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "Bütün partilerimizden de destek bekliyorum, bütün milletvekillerimizden destek bekliyorum." dedi. Bayram, kanuna "21 Mart Nevruz Günü Tatili" ibaresinin ekleneceğini belirtti.

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AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart'ın, "Nevruz Günü Tatili" ilan edilmesi için kanun teklifi verdi.

Bayram, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 21 Mart'ta gece ve gündüzün eşit olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Bütün dünyada, Türk devletlerinde, ülkemizde, birçok halklar ve milletler tarafından kutlanan Nevruz Bayramı'nın da bir günüdür. Nevruz demek yeni bir gün demektir. Nevruz demek yeniden doğuş demektir. Nevruz demek birlik, beraberlik, kardeşlik demektir. Nevruz demek Ergenekon Destanı demektir. Bu bağlantıda, ben de hem İstanbul Milletvekili olarak hem Birleşmiş Milletler Barış Elçisi olarak hem Avrupa Ekonomik Senatörü olarak, bugünün resmi bayram tatili ilan edilmesi noktasında kanun teklifi verdim."

"Destek bekliyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılki Nevruz kutlamalarında, bu konuya değindiğini belirten Bayram, "Hem insanlarımızın beklentisi hem barış ikliminin ülkemize ve dünyaya hakim olması açısından, bu günün resmi tatil, bayram günü ilan edilmesi hepimizin temennisidir. Ben bütün partilerimizden de destek bekliyorum, bütün milletvekillerimizden destek bekliyorum."dedi.

Meclis'e sundu

Bayram, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduğunu ifade ederek, Kanuna, "21 Mart Nevruz Günü Tatili" ibaresinin ekleneceğini belirtti.

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