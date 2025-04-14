Dehşet! Karısını tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Afyonkarahisar'da kendisinden boşanmak isteyen karısını tabancayla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.Abone ol
Fatih Mahallesi'nde Ersin K. (36), kendisinden boşanmak isteyen karısı Şerife K. (34) ile evlerinin bulunduğu apartmanın önünde tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Ersin K, (36) eşi Şerife K'ye (34) üzerinde bulunan tabancayla ateş etti, ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Şerife K. kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralanan Ersin K, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.