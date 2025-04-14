BIST 9.427
DOLAR 38,04
EURO 43,29
ALTIN 3.930,15
HABER /  GÜNCEL

Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü! Suriye, Gazze ve Ukrayna...

Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü! Suriye, Gazze ve Ukrayna...

Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li mevkidaşı Rubio arasındaki görüşmede ikili ilişkiler, Suriye, Gazze’deki durum ve Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin tesisi değerlendirildi.

Abone ol

Türkiye, diplomaside arabulucu rolünü sürdürüyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor.

RUBIO İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER ELE ALINDI

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ile Gazze'deki insani durum da istişare edildi.

Görüşmede ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
7 yaşındaki Cumali Timi nerede? Terliklerinin bulunduğu yer korkuttu
7 yaşındaki Cumali Timi nerede? Terliklerinin bulunduğu yer korkuttu
Milli halterci Harun Algül'den tarihi başarı
Milli halterci Harun Algül'den tarihi başarı
Hatay'da kuduz alarmı! Bir mahalle karantinaya alındı
Hatay'da kuduz alarmı! Bir mahalle karantinaya alındı
2022'de şehit olmuştu Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı
2022'de şehit olmuştu Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı
Rekabet Kurulu MACFit'in satışını onayladı
Rekabet Kurulu MACFit'in satışını onayladı
Tahran için kıyamet depremi! Eğer bu olursa İran'da egemenlik yıkılır deniyor
Tahran için kıyamet depremi! Eğer bu olursa İran'da egemenlik yıkılır deniyor
UEFA İstanbul temsilciliğinin açılış tarihi belli oldu
UEFA İstanbul temsilciliğinin açılış tarihi belli oldu
3 yıl önce şehit olan Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı: Ailesine haber verildi
3 yıl önce şehit olan Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı: Ailesine haber verildi
Eşini öldürüp 112'yi aradı! Kars'ta dehşet
Eşini öldürüp 112'yi aradı! Kars'ta dehşet
İstanbul'da ulaşım çökecek Özel Halk Otobüsü seferleri duruyor sebebi de...
İstanbul'da ulaşım çökecek Özel Halk Otobüsü seferleri duruyor sebebi de...
Gaziantep'te kaza! 2 kişi hayatını kaybetti: Tır ile otomobilin çarpışma anı
Gaziantep'te kaza! 2 kişi hayatını kaybetti: Tır ile otomobilin çarpışma anı
21 Mart resmi tatil mi oldu? Ak Parti harekete geçti, İstanbul Milletvekili Serkan Bayram 'destek bekliyorum' dedi
21 Mart resmi tatil mi oldu? Ak Parti harekete geçti, İstanbul Milletvekili Serkan Bayram 'destek bekliyorum' dedi