BIST 9.427
DOLAR 38,04
EURO 43,29
ALTIN 3.930,15
HABER /  SPOR

UEFA İstanbul temsilciliğinin açılış tarihi belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
UEFA İstanbul temsilciliğinin açılış tarihi belli oldu

UEFA'nın İstanbul temsilciliğinin açılışı, 24 Nisan'da yapılacak.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasındaki koordinasyonun hızlanmasının amaçlandığı temsilcilik, TFF Levent Kasrı binasında faaliyete geçecek.

Abone ol

Son yıllarda birçok uluslararası organizasyonun ev sahipliğini üstlenen İstanbul, Londra ve Brükse'den sonra UEFA temsilciliğinin açıldığı bir başka şehir olacak.

İstanbul, 2026 UEFA Avrupa Ligi finali ve 2027 UEFA Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacak.

Ayrıca Türkiye, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) İtalya ile ortaklaşa düzenleyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
3 yıl önce şehit olan Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı: Ailesine haber verildi
3 yıl önce şehit olan Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı: Ailesine haber verildi
Eşini öldürüp 112'yi aradı! Kars'ta dehşet
Eşini öldürüp 112'yi aradı! Kars'ta dehşet
İstanbul'da ulaşım çökecek Özel Halk Otobüsü seferleri duruyor sebebi de...
İstanbul'da ulaşım çökecek Özel Halk Otobüsü seferleri duruyor sebebi de...
Gaziantep'te kaza! 2 kişi hayatını kaybetti: Tır ile otomobilin çarpışma anı
Gaziantep'te kaza! 2 kişi hayatını kaybetti: Tır ile otomobilin çarpışma anı
21 Mart resmi tatil mi oldu? Ak Parti harekete geçti, İstanbul Milletvekili Serkan Bayram 'destek bekliyorum' dedi
21 Mart resmi tatil mi oldu? Ak Parti harekete geçti, İstanbul Milletvekili Serkan Bayram 'destek bekliyorum' dedi
Dehşet! Karısını tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Dehşet! Karısını tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Proje okulu nedir? Öğretmenler sürgün edildi açığa alındı iddiası vardı işte yönetmelik
Proje okulu nedir? Öğretmenler sürgün edildi açığa alındı iddiası vardı işte yönetmelik
Sağ şerit boşken orta şeridi kullanan sürücülere ceza mı kesilecek? DMM'den açıklama
Sağ şerit boşken orta şeridi kullanan sürücülere ceza mı kesilecek? DMM'den açıklama
İSKİ duyurdu! 8 mahallede 10 saatlik su kesintisi yapılacak
İSKİ duyurdu! 8 mahallede 10 saatlik su kesintisi yapılacak
AK Parti'den Nevruz Bayramı teklifi! 21 Mart resmi tatil mi olacak?
AK Parti'den Nevruz Bayramı teklifi! 21 Mart resmi tatil mi olacak?
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Gazze’de can kaybı 50 bin 983’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 50 bin 983’e yükseldi