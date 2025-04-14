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3 yıl önce şehit olan Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı: Ailesine haber verildi

3 yıl önce şehit olan Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı: Ailesine haber verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 7 Temmuz 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldığını bildirdi.

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MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehit Tokyürek'in ailesine naaşına ulaşıldığı haberi verildi

Şehidin Aziziye ilçesine bağlı Saltuklu Mahallesi'ndeki baba ocağına giden Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik ve beraberindekiler, baba Süleyman ve anne Lütfiye'ye, şehit Tokyürek'in naaşına ulaşıldığı haberini verdi.

Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı, Tokyürek ailesi, evlerinde taziyeleri kabul etti.

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