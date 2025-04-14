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2022'de şehit olmuştu Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı

2022'de şehit olmuştu Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, 7 Temmuz 2022'de şehit olan Uzman Çavuş Nurettin'in Tokyürek'in naaşına ulaşıldığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 7 Temmuz 2022'de şehit olan ve naaşına ulaşılamayan askerin naaşına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada , "Kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına ulaşılmıştır." denildi.

KARDEŞİYLE SON KONUŞMASI

29 yaşındaki Tokyürek, operasyondan önce kardeşiyle yaptığı son konuşmada, "Şehit olursam bizim köye güzel bir yere defnedin. Gözde'ye iyi bakın o benim emanetim" demişti.

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