Rekabet Kurulu MACFit'in satışını onayladı

Rekabet Kurulu, 121 spor salonunu bünyesinde barındıran MACFit'in, 420 milyon dolara Polonyalı Benefit Systems'e satışına onay verdi.

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Rekabet Kurulu, Türkiye’nin önde gelen spor salonu zincirlerinden MACFit markasını bünyesinde barındıran Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş.’nin Polonyalı Benefit Systems S.A.'ya satışına onay verdi. Böylece, uzun süredir gündemde olan satın alma süreci resmiyet kazandı.

Kurulun onayıyla birlikte Polonya merkezli Benefit Systems, Mars Spor’un tüm hisselerini devralacak. Şirket, bu satın alma için 420 milyon dolar bedel ödemeyi taahhüt etmişti. Anlaşma, Türkiye’deki fitness sektörü açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

121 SPOR SALONU YENİ SAHİPTE

2007 yılında kurulan ve bugün itibarıyla Türkiye genelinde 121 adet MACFit markalı fitness salonunu işleten Mars Spor, özellikle büyük şehirlerdeki spor salonu ağıyla dikkat çekiyor. Şirket, 2010 yılında Esas Holding ve özel sermaye fonu Actera Group’tan aldığı yatırımlarla büyüme ivmesini artırmıştı. Satışın ardından MACFit markasının Türkiye operasyonlarının nasıl şekilleneceği ise ilerleyen süreçte netlik kazanacak.