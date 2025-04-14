7 yaşındaki Cumali Timi nerede? Terliklerinin bulunduğu yer korkuttu

ADANA'nın Karataş ilçesinde 7 yaşındaki Cumali Timi 'i 2 gün önce ortadan kayboldu. Küçük çocuk en son sabah saat 09.00 sıralarında görüldü. Cumali Timi'nin terlikleri bakın nerede bulundu...

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ADANA'nın Karataş ilçesinde herkes 7 yaşındaki Cumali Timi'yi arıyor. Ailesi kayıp çocuğu bulamayınca ATV'deki yayınlanan Müge Anlı'nın programına başvurdu. 2 gündür kayıp olan Cumali için tüm ekipler seferber edilmiş durumda.

İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Tim'in bulunması için yürütülen çalışmalara havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı. Sabah saatlerinden itibaren JAK ve SAK timlerinin katılımıyla sürdürülen arama tarama çalışmasına, iz takip köpekleri de destek verdi.

Terlikleri bulundu

12 Nisan'da kayıplara karışan Cumali Timi'nin terlikleri çadırlarına yakın bir noktadan geçen suyun yanında bulundu.

Çadırın yanında oynuyordu

12 Nisan günü annesi uykudayken Cumali Timi çadırlarından oynamak için çıktı ve sırra kadem bastı. Anne Karanfil Timi şunları anlattı;

-Nehirin kenarına gitmezdi, korkardı. Ben de azarlıyordum gitme diye. Bir düşmanımız yoktu. Sabah saat 09.30 gibiydi. Onu yıkadım kuzum bir yere gitme dedim. Bir sefer baktım dışarda çadırın yanında oynuyordu. Bir daha çıktığımda yoktu.