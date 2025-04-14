BIST 9.427
DOLAR 38,04
EURO 43,29
ALTIN 3.930,15
HABER /  GÜNCEL

Milli halterci Harun Algül'den tarihi başarı

Milli halterci Harun Algül'den tarihi başarı

Milli halterci Harun Algül, Avrupa Şampiyonası'nda koparmada 112 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı.

Abone ol

Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 55 kiloda milli sporcular Muammer Şahin ve Harun Algül podyuma çıktı.

Harun Algül koparmada 112 kiloluk derecesiyle altın madalyaya ulaşırken, silkmede 129 kiloyla yedinci, toplamda ise 241 kiloyla beşinci sırada yer aldı.

Muammer Şahin ise koparmada 109, silkmede 120 ve toplamda 229 kiloyla şampiyonayı tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, organizasyonda Türkiye'yi temsil eden sporcu, antrenör ve kulüplerini tebrik etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'da kuduz alarmı! Bir mahalle karantinaya alındı
Hatay'da kuduz alarmı! Bir mahalle karantinaya alındı
2022'de şehit olmuştu Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı
2022'de şehit olmuştu Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı
Rekabet Kurulu MACFit'in satışını onayladı
Rekabet Kurulu MACFit'in satışını onayladı
Tahran için kıyamet depremi! Eğer bu olursa İran'da egemenlik yıkılır deniyor
Tahran için kıyamet depremi! Eğer bu olursa İran'da egemenlik yıkılır deniyor
UEFA İstanbul temsilciliğinin açılış tarihi belli oldu
UEFA İstanbul temsilciliğinin açılış tarihi belli oldu
3 yıl önce şehit olan Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı: Ailesine haber verildi
3 yıl önce şehit olan Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı: Ailesine haber verildi
Eşini öldürüp 112'yi aradı! Kars'ta dehşet
Eşini öldürüp 112'yi aradı! Kars'ta dehşet
İstanbul'da ulaşım çökecek Özel Halk Otobüsü seferleri duruyor sebebi de...
İstanbul'da ulaşım çökecek Özel Halk Otobüsü seferleri duruyor sebebi de...
Gaziantep'te kaza! 2 kişi hayatını kaybetti: Tır ile otomobilin çarpışma anı
Gaziantep'te kaza! 2 kişi hayatını kaybetti: Tır ile otomobilin çarpışma anı
21 Mart resmi tatil mi oldu? Ak Parti harekete geçti, İstanbul Milletvekili Serkan Bayram 'destek bekliyorum' dedi
21 Mart resmi tatil mi oldu? Ak Parti harekete geçti, İstanbul Milletvekili Serkan Bayram 'destek bekliyorum' dedi
Dehşet! Karısını tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Dehşet! Karısını tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Proje okulu nedir? Öğretmenler sürgün edildi açığa alındı iddiası vardı işte yönetmelik
Proje okulu nedir? Öğretmenler sürgün edildi açığa alındı iddiası vardı işte yönetmelik