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Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde korkutan yangın: Tır küle döndü

Pendik'te TEM Bağlantı Yolu’ndaki tünelde yabancı plakalı bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle tünel trafiğe kapatılırken, tır ve taşıdığı çekiciler kullanılamaz hale geldi.

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Pendik'te, tünelde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tersane Kavşağı TEM Bağlantı Yolu'nda, Sabiha Gökçen Havalimanı istikametindeki tünelde seyreden, İran uyruklu G.M. idaresindeki yabancı plakalı tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, üzerinde 2 çekiciyi taşıyan tırı durdurup araçtan indi. Kısa sürede büyüyen yangın tırın ön kısmına yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında tünelin Yenişehir istikameti trafiğe kapatıldı.

Yangın sırasında tünelde yoğun duman oluşurken itfaiye ekipleri 12 araç ve 25 personelle alevlere müdahale etti.

Tırdaki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Bölgedeki trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Kullanılamaz hale gelen tırın tünelden kaldırılması için çalışma başlatıldı. Tırın yandığı anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Tırda bulunan ve hasar oluşan çekiciler de görüntülerde yer aldı.

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