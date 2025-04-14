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6 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

6 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

TBMM Başkanlığı'na 4'ü DEM Partili, 1'i CHP'li, 1'i bağımsız toplam 6 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle dosya sunuldu.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na 4'ü DEM Partili, 1'i CHP'li, 1'i bağımsız toplam 6 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle dosya sunuldu.

4'Ü DEM PARTİLİ, 1'İ CHP'Lİ, 1'İ BAĞIMSIZ

Haklarında yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle Cumhurbaşkanlığı tezkereleri hazırlanan milletvekilleri şu şekilde: DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır.

KARMA KOMİSYONA SEVK EDİLDİ

TBMM Başkanlığı, 6 milletvekiliyle ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona sevk etti.

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