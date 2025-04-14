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Trump yine bildiğimiz gibi! Savaş için Biden ve Zelensky'i suçladı

Trump yine bildiğimiz gibi! Savaş için Biden ve Zelensky'i suçladı

Rusya-Ukrayna savaşı konusunda bir kez daha Biden ile Zelensky'i suçlayan Donald Trump, "Eğer 2020 başkanlık seçimleri hileli olmasaydı ki pek çok açıdan öyleydi, bu korkunç savaş asla yaşanmazdı." dedi.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sürerken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir değerlendirme daha geldi..

Trump, Truth Social hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda bir kez daha Biden ile Zelensky'i suçladı.

"EĞER 2020 BAŞKANLIK SEÇİMLERİ HİLELİ OLMASAYDI, BU KORKUNÇ SAVAŞ ASLA YAŞANMAZDI"

Trump, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş benim savaşım değil, Biden'ın savaşı. Ben buraya yeni geldim. (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ve diğer herkes Başkanınıza saygı duydu. Eğer 2020 başkanlık seçimleri hileli olmasaydı ki pek çok açıdan öyleydi, bu korkunç savaş asla yaşanmazdı.

"ŞİMDİ BU SAVAŞI DURDURMALIYIZ, HEM DE ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE"

Bu savaşla hiçbir ilgisinin olmadığını kaydeden Trump, şöyle devam etti:

Devlet Başkanı Zelenskiy ve sahtekar Joe Biden bu rezaletin başlamasına izin vererek kesinlikle korkunç bir iş yaptılar. Bu savaşın başlamasını engellemenin birçok yolu vardı. Ama bu geçmişte kaldı. Şimdi bu savaşı durdurmalıyız, hem de çok hızlı bir şekilde.

NE OLMUŞTU

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, geçen hafta Moskova'da Putin ile bir araya gelmiş, Beyaz Saray görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiğini açıklamıştı.

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