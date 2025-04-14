Bolu Belediyesi’nden su ücretinde yeni dönem: Zenginden fazla, fakirden az!

Bolu Belediye Meclisi’nin nisan ayı 2. birleşiminde su ücretlerinin zenginden daha fazla fakirden de daha az alınacak şekilde alınması oy birliği ile kabul edildi.

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Bolu Belediye Meclisi'nin Nisan ayı 2. birleşimi, Başkan Tanju Özcan başkanlığında yapıldı. Toplantıda Plan ve Bütçe ile Çeşitli İşler Komisyonu'na gönderilen konular görüşüldü. 2024 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi ve su ücretlerinde lüks konut sahipleri için artış, dar gelirli vatandaşlar için ise yüzde 50 indirim kararı alındı.

"Zenginden daha fazla, fakirden daha az alıyoruz"

Konuyla ilgili önceden yaptığı duyurular sebebiyle başka illerin belediye başkanlarının kendisini aradığını söyleyen Başkan Özcan, "Aslında bu uygulamayı çok daha önce hayata geçirmemiz gerekiyordu. Sosyal medyadaki paylaşımımdan sonra birkaç belediye başkanı da beni aradı; onların da aklına yattı. Komisyonda muhalefet partisine mensup arkadaşlar da destek verdi. Büyük ihtimalle bizden sonra onlar da bu uygulamaya geçeceklerdir. Özetle şunu yapıyoruz: Zenginden daha fazla, fakirden daha az alıyoruz. Ama toplamda yine aynı miktarı topluyoruz."

Özcan’ın konuşmasının ardından madde, komisyondan geldiği şekliyle mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Özcan bu durumu sosyal medyadan da paylaştı ve şu ifadelere yer verdi.

SÖZ VERMİŞTİK, YAPTIK…

Anayasa’nın 73. Maddesi bize kamu giderlerine eşit değil gelir gücüne göre katılmayı emrediyor. Biz de Anayasa’nın 73. Maddesi gereğince su ücretinin, zenginden daha fazla, dar gelirliden daha az alınması kararını oy birliği ile verdik. Yani Bolu’da artık lüks konutlarda su %50 zamlı, 3. Sınıf yapılarda ise %50 indirimli olarak uygulanacaktır. Darısı, zümrüt ve pırlantaya %1, ekmeğe %10 KDV uygulayan hükümetin başına