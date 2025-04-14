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Çorum'da feci ölüm! Yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti

Çorum'da feci ölüm! Yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Akçaköy'de, yem karma makinesini temizlemeye çalışan 43 yaşındaki Ali Çetik, makinenin tambur bölümüne düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekiplerce çıkarılan Çetik’in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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Çorum'un Alaca ilçesinde yem karma makinesine düşen kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Akçaköy köyünde Ali Çetik (43), yem karma makinesini yıkadığı sırada makinenin tambur bölümüne düştü.

İhbar üzerine köye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Çetik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Çetik'in cenazesi, Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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