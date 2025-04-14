Fenerbahçe, Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı son maçında Galatasaray'ı yendi

Fenerbahçe, Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı son maçında evinde Galatasaray'ı 3-2'lik skorla yenerek adını finale yazdırdı.

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Voleybol Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı son maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, maçı 3-2 kazanarak finale yükseldi. İlk seti Galatasaray 25-23 kazanarak öne geçti, ikinci seti Fenerbahçe 25-20 ile kazandı. Üçüncü seti Galatasaray 25-16 kazandı ve durumu 2-1 yaptı. Dördüncü seti Fenerbahçe, 25-13 ile kazanarak maçı final setine taşıdı.

Fenerbahçe, finalde Vakıfbank ile karşılaşacak

Karar setinde Fenerbahçe, 15-9'la galip geldi. Fenerbahçe, finalde Vakıfbank ile karşılaşacak ve final serisi 17 Nisan'da başlayacak.