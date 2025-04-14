Dev bankaların altın konusunda tek bir beklentisi var

Goldman Sachs ve UBS, altının güçlü bir yükseliş sinyali verdiğini açıkladı. Ons altının 2026'ya kadar 4 bin dolara çıkabileceği belirtildi.

Abone ol

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta rekor seviyelere ulaştı. Bu hafta sınırlı geri çekilme sinyali veren altın için ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs ve UBS Group AG'den çarpıcı açıklamalar geldi.

GOLDMAN SACHS: ONS ALTIN 4 BİN DOLARA ULAŞABİLİR

İki banka da altın için tahminde bulunurken, yükseliş sinyali verdiğini kaydetti. Beklenenden güçlü merkez bankası alımları ve jeopolitik risklere dikkat çeken Goldman Sachs analistleri, altının "güvenli liman" rolünün fiyatları yukarı taşıyacağını söyledi. Goldman Sachs, ons altının 2025 sonuna kadar 3 bin 700 dolara, 2026 ortalarında ise 4 bin dolara ulaşabileceği tahmininde bulundu.

UBS GROUP'TAN DA BENZER TAHMİN

UBS stratejisti Joni Teves ise, ons altının fiyatının Aralık 2025'e kadar 3 bin 500 dolara ulaşabileceğini kaydetti. Teves, altına olan talebi küresel ticaret dinamikleri ve jeopolitik belirsizlikler, merkez bankaları ve büyük yatırımcıların artırdığının altını çizdi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın haftaya hafif düşüşle başladı. Ons altın gün içinde 3.193 - 3.245 dolar aralığında işlem gördü. Gram altın ise güne 3.959 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3.907, en yüksek 3.968 lirayı gördü.