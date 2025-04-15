Bakan Tunç'tan cezaevi nakli açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan 14 kişinin farklı cezaevlerine naklinin, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ve güvenlik gerekçesiyle yapıldığını söyledi. Tunç, savunma hakkının kısıtlandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirtti.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı şüphelilerin farklı ceza infaz kurumlarına nakilleri ile ilgili gazeteci Sinan Burhan’a özel açıklamalarda bulundu.

Burhan’ın, “Ekrem İmamoğlu ve CHP yöneticileri Silivri Cezaevi’ndeki nakillerle ilgili olarak tepki gösterdiler. Savunma haklarının engellediğini ifade ettiler. Bu konuda sizin değerlendirmeniz nedir?’ sorusuna Yılmaz Tunç şu ifadeler ile yanıt verdi; “Marmara Ceza İnfaz kurumlarından bulunan 14 tutuklunun soruşturma süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi ve ceza infaz kurumlarındaki güvenlik düzeninin korunması amacıyla ‘Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu’nun 53. Maddesi uyarınca farklı ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılmıştır…

“SAVUNMA HAKKININ KISITLANDIĞI İDDİASI GERÇEK DIŞIDIR”

Nakil işlemleriyle bazı çevrelerce ileri sürülen ‘Savunma hakkının kısıtlandığı’ yönündeki değerlendirmeler gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Bu uygulama, soruşturmanın adil ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili mevzuat gereğince gerçekleştirilmiştir.”