Eyüpspor, Adana Demirspor'a gol yağdırdı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ikas Eyüpspor, Adana Demirspor'u 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek haftaya damga vurdu. Caner Erkin'in asistleriyle öne çıkan karşılaşmada Emre Akbaba, Tayfur Bingöl ve Halil Akbunar gibi isimler skora katkı verdi.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan maçta ikas Eyüpspor, Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti.
50. dakikada Caner Erkin'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Thiam'ın pasında topla buluşan Umut Bozok altı pastan arka direkteki Emre Akbaba'ya çıkardı. Emre Akbaba düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-0
79. dakikada Caner Erkin'in sağdan ortaladığı topa Tayfur Bingöl ceza sahası içinde kafayla vurarak skoru 5-0'a getiren golü attı.
87. dakikada skor 6-0 oldu. Sağ taraftan Caner Erkin'in ortasında Hamza Akman'ın vuruşunda kalecinin direk dibinden çıkardığı topu savunma uzaklaştırmak isterken topu önünde bulan Halil Akbunar'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 6-0
ikas Eyüpspor karşılaşmayı 6-0 kazandı.