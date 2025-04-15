Cumhurbaşkanlığı Kabinesi öncesi bomba kulis! 30 bin öğretmen ataması...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Kulislerde bakanlıkların 30 bin öğretmen ataması için anlaştığı konuşuluyor. Konunun bugünkü toplantıda ele alınması bekleniyor. İşte tüm detaylar...

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabinede, iç ve dış politikadaki kritik başlıklar ele alınacak.

Toplantıda “Terörsüz Türkiye” hedefinden İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör soruşturmalarına, Gazze’deki insanlık dramından küresel ticaret savaşlarına kadar birçok konu masaya yatırılacak.

ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN ORTAK NOKTA BULUNDU

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre öğretmenlerin gözü kulağı da bu buluşmada. Kulislere göre bakanlıklar 30 bin öğretmen ataması için ortak noktada buluştu. Konu bugün Kabine’de ele alınıp rakam netleştirilecek. Son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.