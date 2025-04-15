TFF açıkladı! Merih Demiral, Türk futbol tarihine geçti

Merih Demiral, 'FIFA Players Executive Programme’a seçilen dünya çapındaki 40 futbolcudan biri oldu. Milli futbolcu, bu programa katılan ilk Türk sporcu oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli oyuncu Merih Demiral'ın Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından düzenlenen FIFA Players Executive Programme'a kabul edildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, Merih Demiral'ın FIFA Players Executive Programme'a seçilen 40 oyuncudan biri olduğu aktarıldı.

Milli oyuncunun dahil olduğu programın, oyuncuların futbolun saha dışı bölümündeki yetkinliklerini yükseltmeyi ve onları futbol yönetiminde üst düzey pozisyonlara hazırlamayı hedeflediği kaydedildi.

Türkiye'den bu programa kabul edilen ilk isim olan Merih Demiral, federasyonun internet sitesine yaptığı açıklamada, bu programda yer alacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Zannediyorum ki programa kabul edilen en genç futbolcu benim. Yaşınız ne olursa olsun, faal futbolculuk yaşantınızın sonrasını da düşünüp planlamanız gerekir. Bu programın bana futbolun yeşil saha dışında kalan bölümünde kendimi geliştirme olanağı ve farklı kıtalardan meslektaşlarımla fikir alışverişi yapma imkanı vermesini son derece değerli buluyorum." ifadelerini kullandı.