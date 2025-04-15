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İstanbul'da korku dolu anlar! Oto galeriye el yapımı patlayıcı attılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da korku dolu anlar! Oto galeriye el yapımı patlayıcı attılar

Bağcılar'da el yapımı patlayıcı (EYP) atılması sonucu oto galeride hasar meydana geldi. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.

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Oto Center Galericiler Sitesi'ndeki galerinin önüne gelen kimliği belirsiz şüpheli, iş yeri çalışanını dışarıya çağırdı. Zanlı, yanında getirdiği EYP'yi iş yerine atıp yaya olarak kaçtı.

Meydana gelen patlama nedeniyle camları kırılan galeride hasar oluştu. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Galeride inceleme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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