Kabine bugün Erdoğan liderliğinde toplanıyor, masada hangi konular var?

Terörle mücadele, Gazze'deki gelişmeler, Suriye ve Ukrayna’daki son durum ile Türkiye’nin Avrupa ve ABD ile ilişkileri, Bakanlar Toplantısı'nın gündeminin ana başlıkları arasında yer alıyor. Toplantı sonrası Erdoğan’ın açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek yeni Bakanlar Toplantısı bugün yapılacak. Son olarak 24 Mart’ta toplanan ve 7 Nisan’da yapılması planlanan oturumun AK Parti MYK toplantısı nedeniyle ertelenmesinin ardından yeniden bir araya geliyor.

TOPLANTININ ANA GÜNDEM BAŞLIKLARI

Toplantısının öncelikli gündem maddeleri arasında terörle mücadele kapsamında atılacak yeni adımlar yer alıyor. “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda güvenlik politikalarının gözden geçirilmesi ve sahadaki gelişmelere yönelik stratejik değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

Toplantıda ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları ile bölgedeki insani durum ayrıntılı şekilde ele alınacak. Türkiye'nin bu konudaki diplomatik girişimlerinin yanı sıra, Suriye sahasında yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin güvenli bölge politikası da masaya yatırılacak.

DIŞ POLİTİKA VE EKONOMİ BAŞLIKLARI DA GÜNDEMDE

Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerin yanı sıra, Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinin seyri, ABD ile ticaret alanında atılabilecek adımlar da toplantının gündeminde yer alacak. Ayrıca, iç politikadaki güncel gelişmeler ile ekonomi başlığında özellikle enflasyonla mücadele ve kamuda tasarruf politikalarının da değerlendirileceği belirtiliyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna açıklamalarda bulunması bekleniyor.