"Üzerinde büyü var" diyerek kandırdı, iç çamaşırlı fotoğraflarını istedi! Sahte medyum kadına kabusu yaşattı

Son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden kendisini astrolog ya da medyum olarak tanıtan bazı şahıslar, kandırdıkları kadınlardan aldıkları özel fotoğraf ya da bilgilerle şantaja başvurdu. Bu tuzağa düşenlerden biri de Lale K. isimli kadın oldu.

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İstanbul'da kendilerini astrolog ya da medyum olarak tanıtan kişilerin, ağına düşürdüğü kadınlara şantaj yaptığı ortaya çıktı. İstanbul'da yaşayan Lale K., sosyal medya üzerinden kendini medyum olarak tanıtan 'Havva' adlı kişiyle iletişim kurdu.

Uygunsuz fotoğraflarını istedi

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre Lale K., "Üzerinde büyü var, iç çamaşırlı fotoğrafını at" diyen sahte medyuma müstehcen fotoğraflarını gönderdi. Ancak Lale K., kendisinden para isteyen medyumun kendini kadın olarak tanıtan Hüseyin B. olduğunu öğrendi.

100 bin lira talep etti

Fotoğrafları ele geçiren Hüseyin B., Lale K.'yı tehdit etmeye başladı. Fotoğrafları internette yaymakla korkutan şantajcı, Lale K.'dan 100 bin lira talep etti.

Kadın korkup parayı gönderdi

Mağdur kadın, korku içinde şüphelinin hesabına istediği parayı gönderdi. Ancak tehditler devam edince yaşadığı çaresizlikle savcılığa başvurdu.

Şantajcının hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Hüseyin B.'nin, daha önce de benzer suçlara karıştığı ve dolandırıcılıktan sabıkasının bulunduğu tespit edildi. Hüseyin B. hakkında 'şantaj' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.