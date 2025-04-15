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Minguzzi'nin mezarına saldırmıştı! İfadesi çıktı: Sinirlendim vurdum, kırdım

Minguzzi'nin mezarına saldırmıştı! İfadesi çıktı: Sinirlendim vurdum, kırdım

İstanbul’da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına zarar veren 67 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın duyurduğu olayda, mezarı tahrip eden zanlı ifadesinde “Düşünce sinirlendim, vurdum kırdım” ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da geçtiğimiz günlerde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 67 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“DÜŞÜNCE SİNİRLENDİM, KIRIP DÖKTÜM”

Öte yandan, gözaltına alınan şüpheli Duran A.’nın emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Evsiz olduğu öğrenilen zanlı, verdiği ifadede mezarlığa tesadüfen gittiğini belirterek şunları söyledi:

“Çocuğun ölümünü gazetelerden öğrendim. Bulduğum gazeteleri okurum. Mezara gelip giden çok kişi oluyordu, merak edip baktım. Mezarlığın çevresindeki çitlere takılıp düşünce sinirlendim, elimle vurarak mezardaki eşyaları kırdım.”

Şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, B.B'nin bıçakladığı Minguzzi U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada, Minguzzi ailesi sosyal medya üzerinden tehdit edilerek, Ahmet Minguzzi'nin mezarı tahrip edilmişti.

Olayla ilgili aileyi tehdit eden 6 kişi yakalanarak tutuklanmıştı.

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