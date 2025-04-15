Hamas'tan ateşkes açıklaması: Direnişin silahları kırmızı çizgimizdir

Hamas, Gazze'deki yeni ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, silahlı direnişten vazgeçmelerinin söz konusu olmadığını belirtti. Açıklamada, “Direnişin silahları bizim kırmızı çizgimizdir” ifadesi dikkat çekti.

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Gazze Şeridi’nde devam eden çatışmaların ardından gündeme gelen yeni ateşkes anlaşmasıyla ilgili Hamas'tan açıklama geldi. Açıklamada, silahlı direnişin bırakılmasının gündemlerinde olmadığı vurgulanarak, “Direnişin silahları kırmızı çizgimizdir, bırakılması söz konusu olamaz” denildi.

Hamas, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin öneriyi teslim aldıklarını, direnişin silahlarının kırmızı çizgileri olduğunu ve bırakılmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yürütülen müzakerelere değindi.

Ebu Zuhri, "İşgalci İsrail, yeni teklifinde savaşı durdurma taahhüdünde bulunmuyor, sadece esirleri almak istiyor." dedi.

"Bize sunulan öneri bir İsrail önerisidir ve ikinci aşama müzakereleri kapsamında ilk kez direnişin silahsızlandırılmasını içermektedir." ifadesini kullanan Ebu Zuhri, Filistin direnişinin silah bırakmayacağının altını çizerek, "Direnişin silahları milyon kere kırmızı çizgimizdir, bırakılması bir kenara, dinlenmesi bile söz konusu olamaz." diye konuştu.

Ebu Zuhri, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi karşılığında tüm İsrailli esirleri teslim etmeye hazır olduklarını belirtti.

Hamas yetkilisi, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu kendi siyasi geleceği için çalışıyor ve (ABD Başkanı Donald) Trump da Gazzelileri öldürmede onun ortağıdır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın mayıs ortasında Orta Doğu'ya yapması planlanan ziyaretine işaret eden Ebu Zuhri, "Ellerinde Gazzeli kadınların ve çocukların kanı bulunan Trump'ın bölgeye ziyareti hoş karşılanmamalı." dedi.

Ebu Zuhri, Hamas'ın teslim olmayacağının altını çizerek, "Halkımızın iradesinin kırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Hamas teslim olmayacak, beyaz bayrak çekmeyecek ve işgalci İsrail'e karşı her türlü baskı aracını kullanacaktır." ifadelerini kullandı

Gazze'de yaşananları "delilik" olarak niteleyen Ebu Zuhri, bunun karşılığının da ancak benzer şekilde verilebileceğini kaydetti.

HAMAS, ARABULUCULARDAN GELEN ÖNERİYİ İNCELEDİĞİNİ AÇIKLADI

Ayrıca, Hamas'tan yapılan açıklamada, arabuluculardan gelen önerinin incelendiği, gerekli istişarelerin ardından en kısa sürede öneriye ilişkin cevabın verileceği aktarıldı.

Yapılacak herhangi bir anlaşmanın "kalıcı ateşkes, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi, hakiki bir esir takası anlaşması, İsrail saldırılarında yıkılan yerlerin yeniden inşası için ciddi bir sürecin başlatılması ve Gazze'deki Filistin halkına uygulanan ablukanın kaldırılması" hususlarını içermesi konusunda Hamas'ın kararlı olduğu vurgulandı.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDA YENİ ATEŞKES GÖRÜŞMESİ

Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı yürütülen soykırımı sona erdirecek ateşkes karşılığında Hamas ile esir takası yapılması için ABD güvencesinde 45 günlük bir ateşkes anlaşmasının görüşüldüğü belirtiliyor.

İsrail medyasında, İsrail hapishanelerinden yüzlerce Filistinli tutuklunun serbest bırakılması, uzun süreli ateşkes sağlanması ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların girmesi karşılığında yaklaşık 10 sağ ve çok sayıda ölü İsrailli esirin serbest bırakılması için görüşmeler yapıldığı haberlerine yer verildi.

Haberlere göre, İsrail, "Hamas anlaşmayı kabul ederse ABD'nin arabulucular vasıtasıyla harekete, Tel Aviv'in anlaşmanın ikinci aşamasına, yani saldırıların sona erdirilmesine yönelik müzakerelere katılacağına dair taahhütte bulunduğunu" kabul etti.

Bu durum, İsrail'in daha önce reddettiği bu talebi artık dikkate alması nedeniyle müzakerelerde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

HAMAS HEYETİNİN KAHİRE'DEN AYRILDIĞI BİLDİRİLDİ

Katar merkezli Arabi el-Cedid gazetesinin haberine göre, İsrail ile ateşkes müzakerelerini yürüten Hamas heyeti, Mısırlı yetkililerle görüştükten sonra istişare için Kahire'den ayrıldı.

Ateşkesin ilk aşamasında Hamas'ın Gazze'deki 8 İsrailli sağ esiri serbest bırakması karşılığında İsrail'in hapishanelerdeki 66 müebbet mahkum ve Gazze'den alıkoyduğu yüzlerce Filistinli esiri serbest bırakacağı ve Gazze'ye insani yardım sevkiyatının başlayacağı belirtildi.

Al Jazeera'ya konuşan Hamas kaynakları, Mısır'ın sunduğu yeni teklifte, anlaşmanın ilk haftasında Gazze Şeridi'ndeki sağ veya ölü İsrailli esirlerin yarısının serbest kalması karşılığında 45 günlük bir ateşkes ve Gazze'ye insani yardım sevkiyatının başlaması yer alıyor.

Teklife göre, 45 günün sonunda Hamas'ın Gazze'deki İsrailli esirleri bırakmasıyla ateşkesin uzaması öngörülüyor.

Mısır'ın sunduğu teklifte "Hamas'ın silah bırakmasının" açıkça yer alması karşısında şaşkınlık duyduklarını ifade eden Hamas kaynakları, Mısır tarafına bu şartı kabul etmeyeceklerini ilettiklerini belirtti.

Hamas'ın Mısır'ın teklifine karşılık "anlaşmaya giden yolun saldırıların durması ve İsrail ordusunun Gazze'deki işgaline son vermesinden geçtiğini Mısırlılara ilettiği" aktarıldı.