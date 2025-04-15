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Hedefte Türkiye mi var? Yunanistan’dan 32 Milyon Euroluk füze hamlesi

Hedefte Türkiye mi var? Yunanistan’dan 32 Milyon Euroluk füze hamlesi

Yunanistan, Fransa ile 32 milyon Euro tutarında yeni bir savunma anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında Yunanistan’ın Fransa’dan 16 adet Exocet tipi gemisavar füze satın alacağı duyuruldu. Anlaşma, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu’nun Atina ziyareti sırasında resmiyet kazandı.

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Yunan basını, bu adımın yalnızca bir silah tedarik süreci olmadığını, aynı zamanda Fransa’yı Türkiye’ye Meteor füzesi satmaktan vazgeçirme çabası olduğunu iddia etti. Özellikle Fransa'nın savunma ürünlerini Türkiye'ye satışına karşı çıkan Yunanistan'ın bu alımları bir çeşit "stratejik baskı aracı" olarak kullandığı yorumları yapıldı.
Dendias: Türkiye’ye Meteor satmayın

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, görüşme sırasında Fransız mevkidaşına Türkiye'ye Meteor füzesi satılmaması yönünde açık çağrıda bulundu. Dendias, Avrupa savunmasında Türkiye’nin dışlanması gerektiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

 “Yunanistan, Fransa’nın karar verirken sadece kendi güvenliğini değil, aynı zamanda revizyonist güçlere karşı caydırıcı teknolojik üstünlüğünü de korumasını bekliyor.”

Dendias ayrıca, Fransa'dan daha önce satın alınan Belharra sınıfı fırkateynlere bir yenisini daha eklemeyi düşündüklerini belirtti.
Fransa'dan sessiz mesaj

Fransa Savunma Bakanı Lecornu, toplantının ardından yaptığı açıklamalarda Yunanistan-Fransa savunma ilişkilerine geniş yer verirken, Türkiye’ye silah satışı ya da Avrupa savunmasında Türkiye’nin rolü gibi konulara doğrudan değinmedi. Bu durum, Fransa'nın bu konularda daha temkinli bir diplomatik tutum sergilediği şeklinde yorumlandı.

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