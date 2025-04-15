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Kadın doğum kliniğinde akıl almaz olay! Para karşılığı yumurta satışı, kurye ile ilaçlar...

Kadın doğum kliniğinde akıl almaz olay! Para karşılığı yumurta satışı, kurye ile ilaçlar...

İSTANBUL Ataşehir'de bir şebekenin kadınların yumurtalarını para karşılığı aldığı ortaya çıktı. Çetenin kadınlardan aldığı yumurtayı ABD'de sattığı belirlendi. Paraya ihtiyacı olan kadınlara ise 20-40 bin lira ödeme vaadi verildi.

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Ataşehir'deki özel bir kadın doğum kliniğinde skandal bir olay yaşandı. CİMER üzerinden ihbarda bulunan bir kadın kliniğin usulsüz yumurta satışı yaptığını belirtti.

Sabah Gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, kadın doğum polikliniği, "genel kontrol, muayene veya yumurta dondurma" gibi işlemler adı altında genç kadınlara hormon ve yumurta artırıcı ilaçlar verildi. Bu ilacı iki hafta süresince kullanan kadınlar, yurt dışına gönderildi ve oradaki hastanelerin tüp bebek merkezlerine yumurta satışı yapıldı.

PARA İDDİASI

Kadınlara ise olgunlaşan yumurta sayısı kadar para ödeneceği iddia edildi ve 20-40 bin lira arasında para teklifi sunuldu.

Paraya ihtiyacı olan 20-30 yaş kadınları kandırarak ağlarına düşürenlerin, ABD'deki bir şirketle koordineli işlemler gerçekleştirildiği de öne sürüldü.

İLACIN RİSKLERİ

Kadınlara verilen ilaçların hiçbir yan etkisi olmadığı iddia edilirken ilaçların felç, erken menopoz gibi bir çok yan etkisi olduğu da iddialar arasında yer aldı.

DOKTORLAR İDDİALARI REDDETTİ

CİMER'e yapılan şikayetler ihbar sayıldı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, klinikte araştırma yaptı.

Bahsi geçen ilaçların birkaç kadına reçete edildiği belirlenirken doktorlar ise suçlamaları reddetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkkında Kanuna Muhalefet" ve "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na Muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı.

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