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Yüksek gelirler radar altında: GİB’ten sıkı denetim

Yüksek gelirler radar altında: GİB’ten sıkı denetim

GİB, 2023'te 3 milyon TL'nin üzerinde maaş geliri elde edip beyanname vermeyen kişiler için harekete geçti. 7 Nisan'da sona eren süre sonrası tebligatlar hazırlanırken, beyanname vermeyenlere vergi ziyaı cezası uygulanacak.

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2023 yılı boyunca 3 milyon lirayı aşan maaş geliri elde eden ancak beyanname vermeyen vatandaşlara yönelik yeni bir denetim süreci başlattı. Beyanname verme süresinin 7 Nisan’da sona ermesinin ardından, yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişiler hakkında vergi ziyaı cezası uygulanacak.

YÜKSEK GELİRLİLER TAKİPTE

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, bir yıl içinde tek işverenden 3 milyon lirayı aşan maaş geliri elde eden veya birden fazla işverenden toplamda 230 bin liradan fazla ücret alan kişilerin beyanname vermesi gerekiyor. Ancak bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin GİB’in radarına takıldığı bildirildi.


Habertürk'ün haberine göre; vergi uzmanları, Gelir İdaresi’nin teknolojik altyapısını güçlendirmesiyle birlikte, beyanname vermeyenlerin artık çok daha kolay tespit edilebildiğine dikkat çekiyor. Banka ve sigorta kayıtları, SGK bildirimleri ve çeşitli kurumların dijital veri akışları analiz edilerek mükelleflerin vergi yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği kontrol ediliyor.

TEBLİGAT SÜRECİ BAŞLADI

GİB, beyanname döneminin tamamlanmasının ardından, elde ettiği veri analizlerine göre beyanname vermeyen kişileri tespit ederek vergi dairelerine bildirdi. Bu kişilere önümüzdeki günlerde resmi tebligatlar gönderilecek. Tebligat alan vatandaşlar, geçmiş yıl gelirine göre hesaplanan verginin yanı sıra vergi ziyaı cezasını da ödemek zorunda kalacaklar.

PİŞMANLIKLA BİLDİRİM YAPAN CEZADAN KURTULUYOR

Öte yandan, vergi dairesinden henüz tebligat yapılmadan kendi isteğiyle bildirimde bulunan kişiler için bir istisna söz konusu. Vergi Usul Kanunu’nun "pişmanlık" hükümlerinden yararlanan mükellefler, yalnızca asıl vergi borçlarını ödeyerek cezadan muaf tutulabiliyor.

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