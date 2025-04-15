Uluslararası suç örgütüne Türkiye'de büyük operasyon! Ali Yerlikaya duyurdu

TÜRKİYE dahil beş ülkede uluslararası suç örgütüne yönelik dev bir operasyon yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 234 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Ali Yerlikaya operasyonu "tarihe not düşürülecek kadar önemliydi." sözleriyle duyurdu.

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TÜRKİYE dahil 5 ülkede tarihe not düşülecek kadar önemli büyük bir operasyon düzenlendi. Operasyon ile 4 uluslararası çete yok edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye ile birlikte beş ülkede gerçekleşen operasyona dair detayları paylaştı.

Operasyon Türkiye ile eş zamanlı olarak Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'da yapıldı. Türkiye'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 9'u yurt dışında, 225'i yurt içinde, 234'ü üst düzey organize suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Operasyon 8 ay boyunca titizlikle yürütüldü. Suç örgütünün iletişimini çözen emniyet güçleri hepsini adım adım takip etti.

İçişleri Bakanı, gözaltına alınan şüphelilerden 10'unun kırmızı bültenle arandığı bilgisini paylaştı.

13 milyarlık mal varlığına el konuldu

Operasyon kapsamında, MASAK'ın tespit ettiği 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık paylarıyla şüphelilerin banka hesaplarını içeren yaklaşık 13 milyar liralık mal varlığına el konuldu.

Ali Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını basın toplantısı düzenleyerek açıkladı. "Çok büyük bir operasyon gerçekleştirdik" diyen Ali Yerlikaya şu bilgileri paylaştı:

-Bu operasyon organize suç örgütlerinin üst düzey yöneticilerine yönelikti. Operasyonumuzun adı Orkinos Bulut. Orkinos Bulut operasyonunda hedefimizde uluslararası 4 büyük organize suç örgütü vardı.

Tarihe not düşülecek kadar önemliydi

"Europol ile yapılan iş birliği tarihe not düşürülecek kadar önemliydi." diyen Bakan Ali Yerlikaya, "Suç örgütleri şunu çok iyi bilmelidir ki; hiçbir yer onlar için güvenli değildir. Onları karanlık deliklerde bulup çıkaracağımızı buradan bir kez daha söylüyoruz." diye konuştu.