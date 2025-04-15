Benzin zammı beklenenden yüksek olacak! Perşembe günü zam var işte rakam
Geçtiğimiz hafta peş peşe yapılan indirimlerle benzinin litresi 3,6 TL düşmüştü. Ancak bu indirim havası çok sürmedi. Bu hafta benzine zam var. Oran da beklenenden yüksek olacak. Sektör kaynakları 70 kuruş civarı zam beklendiğini duyurmuştu. Ama oran daha yüksek ve çarşambayı perşembeye bağlayan gece pompaya yansıyacak.
Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki ani değişimler ve döviz kurundaki dalgalanmalar, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sürücüler, benzin, motorin ve oto gaz fiyatlarındaki değişiklikleri yakından izlerken, son gelişmeler yeniden zam beklentisini gündeme getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu ek gümrük vergileri, dünya genelinde ticaret dengelerini sarstı. Bu durum, petrol başta olmak üzere birçok emtia fiyatında sert düşüşlere yol açtı. Brent petrol fiyatı, yaklaşık 4 yıl sonra ilk kez 60 doların altına gerileyerek piyasaları şaşırttı. Bu gelişme Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına da yansıdı ve geçtiğimiz hafta yalnızca benzinde toplam 3,6 TL'lik bir indirim yapıldı.
ZAM MİKTARI BELLİ OLDU
Yakıttaki indirim sefası çok sürmedi. Gümrük vergilerinin 90 günlüğüne ertelenmesinin ardından petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, çarşambayı perşembeye bağlayan gece yeni bir zam var. Zam oranı da 1 TL 15 kuruş olacak.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İSTANBUL (AVRUPA)
Benzin litre fiyatı: 44.18 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 44.32 TL/LT
Otogaz litre fiyatı: 27.39 TL/LT