Sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşan 4 kişi gözaltına alındı

Bitlis'te sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraf paylaşımı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
Valilikten yapılan açıklama göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraf paylaşanlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraf paylaştıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
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