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İrem Derici "Libido sıfır, moral sıfır!" deyip anlattı! Çapkınlık itirafı olay

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İrem Derici "Libido sıfır, moral sıfır!" deyip anlattı! Çapkınlık itirafı olay

Ünlü şarkıcı İrem Derici bir süredir kendisinden 12 yaş küçük DJ Melih Kunukcu ile aşk yaşıyor. Derici, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkıyla ilgili gelen eleştirilere yanıt verirken, çapkınlık itirafı ses getirdi.

İrem Derici "Libido sıfır, moral sıfır!" deyip anlattı! Çapkınlık itirafı olay

Sahne şovlarıyla ve iddialı tarzıyla magazin gündemini sallayan İrem Derici, şimdilerde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. 

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İrem Derici "Libido sıfır, moral sıfır!" deyip anlattı! Çapkınlık itirafı olay

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme gelen ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile aşkını ilan etmişti.

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İrem Derici "Libido sıfır, moral sıfır!" deyip anlattı! Çapkınlık itirafı olay

Pop müziğin ünlü ismi İrem Derici önceki akşam Büyükçekmece'deki bir mekânda sahne aldı. Renkli kişiliği ve samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Derici, sahneye çıktığı gece hayranlarını şarkıları kadar esprileriyle de coşturdu.

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İrem Derici "Libido sıfır, moral sıfır!" deyip anlattı! Çapkınlık itirafı olay

"Ben de genç seviyorum"

Özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkıyla ilgili gelen eleştirilere net bir yanıt verdi. "Bülent Ersoy'un bir lafı vardır; 'Genç severim' der. Ben de genç seviyorum" diyen Derici, erkek arkadaşıyla olan uyumundan övgüyle bahsetti.

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