İrem Derici "Libido sıfır, moral sıfır!" deyip anlattı! Çapkınlık itirafı olay

"Ben de genç seviyorum"

Özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkıyla ilgili gelen eleştirilere net bir yanıt verdi. "Bülent Ersoy'un bir lafı vardır; 'Genç severim' der. Ben de genç seviyorum" diyen Derici, erkek arkadaşıyla olan uyumundan övgüyle bahsetti.