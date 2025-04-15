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Cumhurbaşkanı Erdoğan dava açmıştı! CHP lideri Özgür Özel tazminat ödeyecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan dava açmıştı! CHP lideri Özgür Özel tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 26 Nisan 2022'de yaptığı konuşması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 75 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

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Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı konuşmada kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a manevi tazminat ödemesine ilişkin kararı hukuka uygun bulduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"26 Nisan 2022'de Çağlayan Adliyesi'nin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek ve benzeri haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin lira manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir."

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