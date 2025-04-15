Yapay zeka fotoğrafıyla İlayda aranıyor! Piknikte kayboldu, 7 bin 300 gündür haber yok!

İzmir'de, ailesiyle pikniğe giden 5 yaşındaki İlayda Taşçı (25), ormanlık alanda kayboldu ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Umutlarının sürdüğünü belirten baba Saim Taşçı, "Kızımı bulmak adına her şeyi yaptık ama bulamadık." dedi. İlayda’nın bugünkü tahmini görünümü yapay zekâ destekli yazılımla modellendi.

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İzmir'de, 7300 gün önce ailesiyle pikniğe giden 5 yaşındaki İlayda Taşçı (25), ormanlık alanda kayboldu. Tüm aramalara rağmen sonuç alınamadı. Umutlarının sürdüğünü belirten baba Saim Taşçı, "Kızımı bulmak adına her şeyi yaptık ama bulamadık. Son nefesimi verene kadar 20 bin gün geçse de kızımı bekliyorum. Umutla beklemekten başka çaremiz yok" dedi.

Buca ilçesinde oturan Saim, Bedriye Taşçı çifti, Nisan 2005 tarihinde, ailece Kaynaklar bölgesindeki piknik alanına gitti. Taşçı ailesi 5 yaşındaki İlayda'nın olmadığını fark etti. Çift kendi çabalarıyla yaptığı aramalardan sonuç alamayınca jandarmadan yardım istedi.

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre köpeklerle piknik alanını günlerce arayan jandarma, 14 bin 120 kişinin cep telefonlarının kayıtlarını incelerken, 314 kişi üzerinde yoğunlaştı. Jandarma, yüzlerce ihbarı değerlendirdi, binlerce kişiyi sorguladı; ancak yıllarca süren araştırmalardan sonuç alınamadı.

YAPAY ZEKA SON HALİNİ ÇİZDİ

Uzmanlar, kaybolduğunda 5 yaşında olan İlayda’nın bugünkü tahmini görünümünü yapay zekâ destekli yazılımla modelledi.