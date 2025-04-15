Yumuşak doku kanserinde erken teşhis, hastalığın seyrini değiştirebiliyor

Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Sevinç, vücudun yumuşak dokularında ya da kemiklerde gelişen kanser türü olan sarkomların erken teşhis edilmesinin, hastaların yaşam kalitesini ve hayatta kalma oranlarını doğrudan etkilediğini belirtti.

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Hastaneden yapılan açıklamaya göre, genellikle vücudun bağ dokusu, kas, yağ, damarlar ve sinirler gibi yumuşak dokularında ya da kemiklerde gelişen kanser türleri olan sarkomlar, genellikle ağrısız şişlik veya kitle şeklinde ortaya çıkıyor. Ancak bazı vakalarda ağrı, kırılma riski veya hareket kısıtlılığı gibi belirtiler de görülebiliyor.

Cerrahi müdahale, kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapinin birlikte planlandığı bu yaklaşım, tedavi başarısını artırırken hastaların yaşam kalitesine de katkı sağlıyor. Aynı zamanda destekleyici tedavi yöntemleri de süreçte aktif şekilde uygulanıyor.

Sarkom tedavisinde multidisipliner bir yaklaşımın şart olduğunu belirten Prof. Dr. Sevinç, sarkomların erken teşhis edilmesinin, hastaların yaşam kalitesini ve hayatta kalma oranını doğrudan etkilediğini vurguladı.

Sevinç, sarkomların erken evrede tespit edilmesinin hastalığın seyrini değiştirebileceğini aktardı.

Medical Point Gaziantep Hastanesinde sarkom tedavisine yönelik klinik araştırmalar ve yenilikçi tedavi protokolleri üzerine çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar, daha etkili ilaçların ve kişiye özel tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sunuyor.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, sarkom tedavisinde uzmanlaşmış sağlık kadrosu ve ileri teknolojik altyapısıyla bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti sunuyor. Prof. Dr. Alper Sevinç ve ekibi, hastaların tedavi süreçlerinde en güncel ve etkili yöntemleri uygulayarak sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine destek oluyor.