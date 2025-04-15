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Paralar hesaplara geçti, IBAN'ınızı kontrol edin: Bakan Göktaş açıkladı

Paralar hesaplara geçti, IBAN'ınızı kontrol edin: Bakan Göktaş açıkladı

Evde bakım yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı. Haberi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, duyurdu. Bu ay toplam 5,4 milyar lira yardım 544 bin vatandaşa ödenecek.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, müjdeyi verdi. Evde bakım yardımı hesaplara geçiyor.

EVDE BAKIM YARDIMI HESAPLARA YATIRILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını vurguladı. Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapılıyor.

Göktaş, şunları söyledi:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Aylık ortalama 544 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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