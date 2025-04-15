Gazze'de esir takası ve kalıcı ateşkes masada

Hamas ve İsrail arasında Mısır aracılığıyla yürütülen müzakerelerde yeni bir ateşkes planı masada. İlk aşamada 8 İsrailli rehine karşılığında yüzlerce Filistinli esirin serbest bırakılması ve Gazze’ye insani yardım sevkiyatı öngörülürken, kalıcı ateşkes için tarafların 45 günlük geçici barış sürecini takiben yeniden masaya oturması bekleniyor.

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Gazze Şeridi’nde devam eden savaşta ateşkes sağlanmasına yönelik diplomatik temaslar hız kazanırken, Mısır’ın sunduğu yeni teklif taraflar arasında kritik bir dönemece işaret ediyor. Anlaşmanın ilk aşamasında Hamas'ın Gazze'de tuttuğu 8 İsrailli rehineyi serbest bırakması, buna karşılık İsrail’in 66 müebbet mahkûm ile yüzlerce Filistinli esiri tahliye etmesi ve Gazze'ye insani yardımların başlaması planlanıyor. 45 günlük bu geçici ateşkesin ardından tarafların yeniden masaya oturması ve kalıcı bir ateşkesin konuşulması öngörülüyor.

TARAFLAR POZİSYONLARINI KORUYOR

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi, ABD'nin arabuluculuğunda Hamas'la ateşkesin ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğunu iletti. Ancak İsrail’in önceliği, yaklaşık 10 İsrailli esirin – bazıları sağ, bazıları ise hayatını kaybetmiş – serbest bırakılması. Netanyahu'nun bu süreçte siyasi baskılarla karşı karşıya olduğu belirtilirken, İsrailli kaynaklar iki hafta içinde anlaşmaya varılabileceği yönünde iyimser.

Hamas cephesi ise, ateşkes için İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesi ve savaşın sona erdirilmesi şartını öne sürüyor. Hamas yetkilileri, Mısır’ın sunduğu anlaşma teklifinde “silah bırakma” şartına tepki gösterdi; bu talebin kabul edilmeyeceğini Mısırlı yetkililere ilettiklerini ifade etti.

ABD VE MISIR ARABULUCULUĞUNDA MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Katar merkezli Arabi el-Cedid gazetesinin haberine göre, Kahire’de temaslarda bulunan Hamas heyeti istişare için Mısır’dan ayrıldı. Müzakerelerde ilerleme sağlandığı belirtilse de taraflar halen temel başlıklarda uzlaşma arayışında. Al Jazeera’ya konuşan Hamas kaynakları, anlaşmanın ilk haftasında esirlerin yarısının bırakılması ve 45 günlük bir ateşkesin gündemde olduğunu bildirdi.

İSRAİL İÇİNDE VE ULUSLARARASI PLATFORMDA BASKI ARTIYOR

İsrail’de kamuoyu ve esir aileleri üzerindeki baskılar Netanyahu hükümetini yeni adımlar atmaya zorlarken, ABD yönetiminin de devrede olduğu ifade ediliyor. İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz yazarı Amos Harel, Ocak ayındaki ateşkesin esasen İsrail tarafından bozulduğunu ve ABD'nin Netanyahu’ya baskı kurarak kalıcı çözüme zorlama çabasında olduğunu belirtti.

KALICI ATEŞKES İÇİN ZEMİN OLUŞUYOR MU?

Gazze'de son günlerde yaşanan çatışmalarda Hamas'ın, İsrail kara birlikleriyle doğrudan çatışmalardan kaçınarak kuvvetlerini koruma stratejisine yöneldiği iddia ediliyor. Uzmanlar, bu tutumun Hamas’ın olası bir kalıcı ateşkesin koşullarını beklediği yönünde değerlendirmelerde bulunuyor.