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Rezil ilişki Esra Erol'un başına bela oldu! Cuma Güldane olayı için RTÜK devrede

Rezil ilişki Esra Erol'un başına bela oldu! Cuma Güldane olayı için RTÜK devrede

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ATV'de yayımlanan "Esra Erol'da" programına ilişkin inceleme başlattı. Cuma isimli damat adayı, kayınvalidesi ile ilişki yaşayıp onu hamile bırakmıştı. Esra Erol dün akşam programına bu rezil kayınvalide ile damadı çıkarmıştı.

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RTÜK'ten yapılan açıklamada, ATV'de yayımlanan "Esra Erol'da" programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında inceleme başlatıldığı, gerekli işlemlerin ivedilikle gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Yayıncı kuruluşlarımızın, özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini, bu tür programlarla ilgili almış olduğumuz 'İlke Kararları'nı bir kez daha önemle hatırlatırız." ifadelerine yer verildi.

Kayseri'deki iğrenç ilişki

İncelemeye konu olan yayın, Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşanan ve kamuoyunda infial yaratan bir ilişkiyi konu aldı. 21 yaşındaki Cuma Doğan, nişanlısı Dilek Şahin'in annesi Güldane Şahin ile yasak ilişki yaşadığı iddiasıyla programa çıktı.

Kayınvalidesini hamile bırakıp birlikte kaçtı
Nişanlı çiftin evlilik hazırlıkları sürerken, Cuma ile kayınvalide Güldane arasındaki ilişki ilerledi. Damadından 3 aylık hamile kalan Güldane Şahin, eşini ve kızını geride bırakıp altınları alarak Cuma Doğan ile kaçtı. Programda ayrıca engelli raporu bulunan Dilek Şahin ile yüzleşen Cuma ve Güldane pişkinliği ve çirkin ilişki hakkında anlattıkları ile izleyenleri şoke etmişti. 

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Cuma Güldane olayı Esra Erol'un ayarını bozdu! Hacı anne dediğini kaynanasını hamile bıraktığını...
Foto Galeri Cuma Güldane olayı Esra Erol'un ayarını bozdu! Hacı anne dediğini kaynanasını hamile bıraktığını... Galeriye Gözat
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