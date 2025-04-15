Cuma Güldane olayı Esra Erol'un ayarını bozdu! Hacı anne dediği kaynanasını hamile bıraktı
Türkiye bu ihaneti konuşuyor: 21 yaşındaki Cuma 47 yaşındaki kayınvalidesini hamile bıraktı. Damat Cuma ile kayınvalide Güldane arasındaki ilişki sosyal medyada büyük tepki çekti. 21 yaşındaki Cuma Doğan'ın nişanlısının annesi olan 47 yaşındaki Güldane'yi hamile bıraktığı ortaya çıktı. Esra Erol'da ortaya dökülen rezillik sonrası damat ve kaynana yüzsüzce canlı yayına çıktı.
ATV kanalında yayınlanan Esra Erol'da programında ortaya saçılan rezillik akıllara zarar. 47 yaşındaki kaynana Güldane, 21 yaşındaki kızının nişanlısı olan damadı Cuma Doğan ile iğrenç bir ilişkiye başladı. Engelli raporu bulunan kızı Dilek Şahin'in müstakbel eşini baştan çıkaran Güldane, iğrenç ilişkisinden bir de hamile kaldı. Esra Erol'da programında ortaya saçılan bu edepsiz ilişkide bu kez canlı yayında yüzleşme verdi. Esra Erol'un midesini bulandıran olayda yüzleşmede "edepsiz"di. İşte Esre Erol'daki Cuma ve Güldane olayı...
İğrenç ilişki nasıl başladı: 21 yaşındaki Cuma Doğan, engelli raporu bulunan Dilek Şahin ile internet üzerinden tanıştı. Cuma Doğan ile Dilek Şahin aile arasında nişanlandı. Yukardaki fotoğraf o nişandan...
Esra Erol'a çıkınca rezillik ortaya saçıldı
Dilek Şahin nişanlısı Cuma ile annesi Güldane Şahin arasındaki aşırı samimiyetten önce kuşkulanmadı. Aralarındaki iğrenç ilişkiyi fark ettiğinde ise bu kez onların tehdidine maruz kaldı. Esra Erol'un programına katılan Dilek, nişanlısı Cuma ile annesi Güldane’yi birlikte gördüğünü anlattı. Engelli raporu da bulunan talihsiz genç kız, babası Turan Şahin ile birlikte çıktığı programda annesi Güldane Şahin'in nişanlısı Cuma Şahin'i kaçırdığı söyledi.
Yüzsüzce yayına çıktılar
Dün akşamki programda Esra Erol, Dilek'e ve babasına şüphelerinde haklı olduklarını, ikisini bir arada bulduklarını açıkladı. Cuma ve Güldane yayına birlikte katıldı. Güldane ilişkilerini kabul etmenin yanında 'Sizin sayenizde oldu.' dedi. Cuma ise Güldane ile evleneceğini ve bu sebeple kaçtıklarını söyledi.