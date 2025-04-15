Cuma Güldane olayı Esra Erol'un ayarını bozdu! Hacı anne dediği kaynanasını hamile bıraktı

Yüzsüzce yayına çıktılar

Dün akşamki programda Esra Erol, Dilek'e ve babasına şüphelerinde haklı olduklarını, ikisini bir arada bulduklarını açıkladı. Cuma ve Güldane yayına birlikte katıldı. Güldane ilişkilerini kabul etmenin yanında 'Sizin sayenizde oldu.' dedi. Cuma ise Güldane ile evleneceğini ve bu sebeple kaçtıklarını söyledi.