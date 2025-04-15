Mehmet Ali Erbil davasında karar çıktı! Mehmet Ali için hapis kararı

Mehmet Ali Erbil hakkında, yasadışı bahis suçuna muhalefet ettiği iddiasıyla açılan davada mahkeme kararını verdi. Erbil, 7258 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet suçlamasından yargılandığı davada önce 1 yıl hapis ve 5 gün karşılığı adli para cezasına çarptırıldı.

Hapis yerine para cezası

Mahkeme, Erbil’in duruşmadaki tutumunu, pişmanlık beyanlarını ve sabıkasız geçmişini dikkate alarak cezada indirime gitti. Verilen karar doğrultusunda, hapis cezası 10 ay, adli para cezası ise 4 gün üzerinden değerlendirildi.

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre ünlü televizyon sunucusu, "pişmanım" deyince cezası hapisten paraya çevrildi.

MEHMET ALİ ERBİL İLE BİRLİKTE SERDAR ORTAÇ DA...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil "şüpheli" olarak yer alıyordu. İddianamede, her iki şüphelinin de "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edilmişti.