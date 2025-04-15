BIST 9.466
DOLAR 38,10
EURO 43,23
ALTIN 3.943,86
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Önce satırla eşyaları parçaladı ardından evi ateşe verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Önce satırla eşyaları parçaladı ardından evi ateşe verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde annesiyle tartışan kişi önce eşyalara satırla zarar verdi ardından evi yaktı.

Abone ol

Merkez Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın üçüncü katında yangın çıktı. Dumanı fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin mutfak kısmında hasar oluştu.

Evde yaşayan Samet Ö'nün (25), annesiyle tartıştığı, annesinin evden ayrılmasının ardından önce evdeki eşyalara satırla zarar verdiği ve sonra mutfakta yangın çıkardığı öğrenildi. Samet Ö, polis tarafından gözaltına alındı.

Mahalle sakinlerinden Ebubekir Burunsuz  "Samet Ö, annesi evden ayrılınca 'Ben yalnız mı kalacağım?' diyerek evdeki eşyaları kırmaya başladı. Daha sonra öfkesini alamayınca evi yakmış. Evden dumanlar çıktığını gördük, itfaiyeye haber verdik." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir depremi sonrası asıl gizli tehlikeyi açıkladı!
İzmir depremi sonrası asıl gizli tehlikeyi açıkladı!
Bir ilde daha ekmeğe zam
Bir ilde daha ekmeğe zam
Sağlık Bakanlığı'ndan "Doğal Olan Normal Doğum" farkındalık kampanyasına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan "Doğal Olan Normal Doğum" farkındalık kampanyasına ilişkin açıklama
Mehmet Ali Erbil davasında karar çıktı! Mehmet Ali için hapis kararı
Mehmet Ali Erbil davasında karar çıktı! Mehmet Ali için hapis kararı
Rezil ilişki Esra Erol'un başına bela oldu! Cuma Güldane olayı için RTÜK devrede
Rezil ilişki Esra Erol'un başına bela oldu! Cuma Güldane olayı için RTÜK devrede
İBB'den İSPARK iddialarına cevap
İBB'den İSPARK iddialarına cevap
Yapay zeka fotoğrafıyla İlayda aranıyor! Piknikte kayboldu, 7 bin 300 gündür haber yok!
Yapay zeka fotoğrafıyla İlayda aranıyor! Piknikte kayboldu, 7 bin 300 gündür haber yok!
Yumuşak doku kanserinde erken teşhis, hastalığın seyrini değiştirebiliyor
Yumuşak doku kanserinde erken teşhis, hastalığın seyrini değiştirebiliyor
Gazze'de esir takası ve kalıcı ateşkes masada
Gazze'de esir takası ve kalıcı ateşkes masada
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 51 bine çıktı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 51 bine çıktı
Paralar hesaplara geçti, IBAN'ınızı kontrol edin: Bakan Göktaş açıkladı
Paralar hesaplara geçti, IBAN'ınızı kontrol edin: Bakan Göktaş açıkladı
Ünlü rapçi Sansar Salvo gözaltına alındı babasını dövmüştü
Ünlü rapçi Sansar Salvo gözaltına alındı babasını dövmüştü