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Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden zanlı adliyede

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden zanlı adliyede

 Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurduğu 67 yaşındaki D.A'nın, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli D.A, sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

Ne olmuştu?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı

Hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybeden Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarına da zarar verilmişti.

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