Kızılcık Şerbeti’ne sürpriz transfer: Devrim Nas kadroda

Başarılı oyuncu Devrim Nas, Kızılcık Şerbeti dizisine konuk oyuncu olarak dahil oluyor. Doktorlar dizisindeki Aslan rolüyle hafızalarda yer eden Nas, 30 Mayıs’ta sezon finali yapacak dizide tiyatrocu karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

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Başrollerini Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu’nun paylaştığı “Kızılcık Şerbeti” dizisi, sezon finaline doğru ilerlerken önemli bir transfer haberiyle gündeme geldi. Son olarak “Pembe” karakterine hayat veren

Sibel Taşçıoğlu’nun ayrılığı konuşulurken, diziye usta oyuncu Devrim Nas’ın dahil olacağı duyuruldu.

“Doktorlar” dizisinde canlandırdığı “Aslan” karakteriyle tanınan ve hafızalarda yer edinen Devrim Nas, “Kızılcık Şerbeti”ne konuk oyuncu olarak katılacak. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Nas, dizide bir tiyatrocuyu canlandıracak.

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, Aydın Bulut’un yönetmenliğini üstlendiği yapım,