Bakanlık o markayı ifşa etti: Kırtasiye ürününün satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığına zararlı olduğu belirlenen Çin menşeli “Popsicle Highlighter” marka dondurma şeklindeki fosforlu kalemlerin satışını yasakladı, ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.

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Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini sıklaştırarak bir kırtasiye ürününü daha piyasadan toplatma kararı aldı. Denetimler sonucu, Çin menşeli “Mao Mao Yu” markasına ait “Popsicle Highlighter” ibareli, dondurma şeklindeki altılı fosforlu kalemin hem kimyasal içeriği hem de fiziksel yapısıyla sağlık açısından risk taşıdığı belirlendi.

Ürünün, çocuklarda yaralanmaya yol açabilecek nitelikte olduğu tespit edilirken, Bakanlık hem satışını yasakladı hem de toplatılmasını kararlaştırdı. Söz konusu kalem, Ticaret Bakanlığı’nın “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” üzerinden kamuoyuyla da paylaşıldı.

Tüketici sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Bakanlık, vatandaşlara da çağrıda bulunarak güvensiz ürünlerle ilgili güncel bilgilere “GÜBİS” sistemi üzerinden erişilebileceğini hatırlattı. Bakanlık yetkilileri, çocuklara yönelik ürünlerde güvenlik standartlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken, benzer denetimlerin artarak süreceğini belirtti.